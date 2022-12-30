Мир 30 декабря 2022, 18:54 Украину сочли заложницей в борьбе Венгрии за деньги Евросоюза Кулеба: Венгрия сделала Украину заложницей в борьбе за деньги от Евросоюза Публичное достояние

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Венгрия сделала Украину заложницей своей борьбы с Еврокомиссией. Такое заявление сделал глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба. Он поделился мнением в интервью изданию «РБК-Украина».

Таким образом он отреагировал на недавние слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тот в интервью местной газете Magyar Nemzet сказал, что мир на Украине зависит от планов США. По мнению Кулебы, действия Венгрии наносили реальный вред только мелкими санкционными проделками

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«Они вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков», — сказал он.

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Также украинский политик заподозрил Орбана во взглядах на историю, которые совпадают с мнением президента России Владимира Путина. Однако он предположил, что Венгрия ведет финансовую борьбу с Еврокомиссией.

«Они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники», — заявил Кулеба.

Его коллеги ранее уличали Орбана в политической близорукости. По их мнению, это проявляется в видении развития событий на Украине.