Мир 02 ноября 2022, 01:38 Катар пригрозил приостановить поставки газа в Европу при введении потолка цен — СМИ Bloomberg: Катар пригрозил приостановить поставки газа в Европу при введении потолка цен Unsplash

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Власти Катара могут приостановить поставки газа в Европу, если Брюссель примет документ о потолке цен. Об этом Bloomberg заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби. Он счел такую политику ЕС лицемерной.

По словам Аль-Кааби, Европа вмешивается в чужие газовые рынки, нарушая правила конкуренции и отпугивая инвесторов. Министр напомнил условия ранее заключенных сделок, согласно которым Катар имеет право отказаться от поставок газа.

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«Свободный рынок — это всегда наилучшее из решений», — подчеркнул он.

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В последнее время на Западе активно муссируется тема с введением потолка цен на энергоресурсы. Европа хочет, чтобы стоимость российского топлива не превышали 64 доллара за баррель.

В Германии 3–4 ноября пройдет саммит глав МИД стран G7. Министры планируют обсудить вопрос о введении ограничений стоимости российской нефти. Таким образом они надеются повлиять на экономику РФ, усилив санкционное давление на Москву.