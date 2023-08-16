Мир 16 августа 2023, 21:47 Россия получила миллиарды, а Запад обнищал на триллионы — СМИ Business Insider: Россия заработала сотни миллиардов, а Запад потерял триллионы РИА «Новости»

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В последний год Россия существенно заработала, несмотря на конфликт на Украине и западные санкции. Об этом написал американский новостной портал Business Insider.

«Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, <…>, а США и Европа потеряли триллионы долларов», — заявил обозреватель Джордж Гловер.

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По словам журналиста, Россия за последний год заработала дополнительно 600 миллиардов долларов. В то же время США упустили почти шесть триллионов долларов, а общие потери Европы и Америки составили 10,9 триллиона.

Ранее в Германии отметили, что антироссийские санкции подействовали не так, как ожидали на Западе, и экономика России возобновила рост. Правительство европейской страны пообещало разработать меры для того, чтобы сделать ограничения более эффективными. Санкционное давление на Россию увеличилось после начала проведения спецоперации на Украине.