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    11 мая 2022, 20:14

    Пентагон указал Зеленскому на важность контроля над поставками западного оружия

    Глава Пентагона Остин: Украина должна контролировать поставки оружия Западом

    Александра Ломейко

    Украине напомнили о необходимости контролировать поставки оружия с Запада. В США отметили, что испытывают сложности в отслеживании передаваемого киевским властям вооружения.

    Пентагон указал Зеленскому на важность контроля над поставками западного оружия

    Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что поднимал вопрос на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Алексеем Резниковым в Киеве. Его процитировали «Известия».

    «Я подчеркнул важность подотчетности, <…> а также важность гарантирования того, что они отслеживают распределение нашей чувствительной [военной] техники, которая развертывается [на Украине]», — сказал Остин.

    Подотчетность, по его словам, является важным вопросом для всех сторон. А у США в настоящее время нет людей «на земле», что осложняет контроль за поставками оружия Украине.

    В Пентагоне, добавил RT, будут и впредь напоминать про важность этого момента.

    Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о поставках Украине вооружения по ленд-лизу, который якобы должен упростить оказание стране военной помощи. В действительности Белый дом надеялся на медийный эффект от принятия документа.