Пентагон указал Зеленскому на важность контроля над поставками западного оружия

Украине напомнили о необходимости контролировать поставки оружия с Запада. В США отметили, что испытывают сложности в отслеживании передаваемого киевским властям вооружения.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что поднимал вопрос на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским министром обороны Алексеем Резниковым в Киеве. Его процитировали «Известия».

«Я подчеркнул важность подотчетности, <…> а также важность гарантирования того, что они отслеживают распределение нашей чувствительной [военной] техники, которая развертывается [на Украине]», — сказал Остин.

Подотчетность, по его словам, является важным вопросом для всех сторон. А у США в настоящее время нет людей «на земле», что осложняет контроль за поставками оружия Украине.

В Пентагоне, добавил RT, будут и впредь напоминать про важность этого момента.

Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о поставках Украине вооружения по ленд-лизу, который якобы должен упростить оказание стране военной помощи. В действительности Белый дом надеялся на медийный эффект от принятия документа.