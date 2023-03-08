Мир 08 марта 2023, 12:20 Западная разведка узнала имя возможного украинского спонсора взрывов на «Северных потоках» — СМИ Times: за терактом на «Северных потоках» стоит «частное предприятие с Украины» РИА «Новости»

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Представители разведывательных служб стран Запада знают имя человека, проспонсировавшего теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщили источники британской газеты The Times. По их информации, к подрыву имеет отношение «частное предприятие с Украины».

Собеседники издания рассказали, что через неделю после теракта в Брюсселе собралась комиссия с участием представителей разведывательных служб. Они удивились уровню детализации полученных данных о случившемся.

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Источники газеты добавили, что западная разведка знала имя спонсора теракта, но не стала его разглашать, чтобы «не подставить» Украину.

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«Это было осуществлено не американцами, русскими или поляками, как, по-видимому, сообщила разведывательная служба, а частным предприятием, созданным на Украине», — отметили журналисты.

Этот факт решили скрыть, чтобы не оправдываться за слишком медленное расследование ЧП на трубопроводах.

Подорвать объекты могли только США, рассказал «Известиям» немецкий политолог Айк Хаммер. Он предположил, что теракт осуществили во время учений стран НАТО.

Накануне стало известно, что следователи из Германии установили арендаторов корабля, который совершил диверсию. По их данным, это была компания из Польши, принадлежавшая двум гражданам Украины.