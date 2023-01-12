Мир 12 января 2023, 09:04 Запад введет два лимита цен на российские нефтепродукты — СМИ WSJ: Минфин США обсудил с союзниками в Европе новые санкции на нефтепродукты из России РИА «Новости»

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Чиновники из Минфина США отправились в Европу, чтобы обсудить с союзниками введение новых санкций против России. Они предложили установить два лимита цен на нефтепродукты, рассказала газета The Wall Street Journal.

Будущий пакет ограничений станет дополнением к тем санкциям, которые уже ввели против российской нефтяной промышленности. На этот раз они затронут нефтепродукты. Американцы предложили европейским коллегам установить два лимита цен — отдельно на недорогие типы продуктов, вроде мазута, и дорогие, например, дизтопливо. Новые санкции обсудят в течение этой недели, представители Минфина США уже приехали в Европу.

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В начале декабря Евросоюз, страны G7 и Австралия ввели ограничение цен на нефть из России, которую перевезут по морю. Они установили порог закупочных цен на уровне 60 долларов за баррель. Эксперт комитета Госдумы по энергетике Андрей Калачев назвал это комфортной для поставщиков ценой и предупредил, что ограничение не приведет к сокращению объемов торговли.

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