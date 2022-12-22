Мир 22 декабря 2022, 12:53 Запад уличили в желании длительной конфронтации с Россией Захарова заявила о желании Запада продолжить конфликт с Россией через Украину РИА «Новости»

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Поставки оружия и финансирование украинского режима свидетельствуют о том, что страны коллективного Запада намерены конфликтовать с Россией еще долгое время. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она пояснила, что новые поставки вооружения украинскому режиму затягивают боевые действия, но рано или поздно западным политикам придется признать чудовищные преступления киевских националистов.

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«Как заявляло руководство нашей страны, все поставленные задачи в рамках специальной военной операции с учетом ситуации на земле и соответствующих реалий будут выполнены», — подчеркнула Захарова.

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Общий размер военной поддержки Украины со стороны США превысит 1,8 миллиарда долларов. Меморандум о первом транше подписал американский лидер Джо Байден, остальную часть суммы выделит Пентагон.

В новый пакет войдут комплексы противоракетной обороны Patriot, ракеты HARM, боеприпасы к HIMARS, 37 броневиков Cougar, мины и средства спутниковой связи.