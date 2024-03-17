Важное 17 марта 2024, 20:20 Запад уличили в попытке снизить явку россиян на зарубежных участках Представитель МИД Аскальдович: США добивались сокращения явки россиян на выборах РИА «Новости»

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Принимавшие участие в голосовании на выборах президента избиратели столкнулись с серьезными препятствиями, которые выстроили для них страны Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

Он подчеркнул, что власти США поставили перед собой задачу не допустить большой явки на выборы проживающих там россиян. Дипломат заметил, что этому всячески содействовали релоканты с антироссийскими настроениями.

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«Они стремились поставить под сомнение прежде всего честность избирательных процедур», — заявил Аскальдович.

Дипломат добавил, что в стороне не остались и власти Латвии, которые использовали тактику запугивания, предупредив живущих в республике россиян об уголовной ответственности за участие в голосовании.

Кроме того, в день выборов территорию вокруг посольства России оцепили, а полиция провела массовую проверку документов и даже задержала несколько человек.

«Нам приходилось противостоять всем и не допустить срыва голосования из-за рубежа. Мы с этим справились», — подчеркнул Аскальдович.

Посольство России в Латвии сообщило, что полиция устроила массовую проверку пришедших на голосование избирателей. У части из собравшихся силовики забрали документы под предлогом окончания их действия и потребовали явиться в миграционную службу для получения предписания для депортации.