Мир 28 апреля 2023, 16:17 Запад уличили в попытке подрыва союзнических отношений в ОДКБ МИД России сообщил о работе Запада на подрыв союзнических отношений в ОДКБ РИА «Новости»

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Западные государства ведут системную работу с целью подорвать союзнические отношения участников Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом на мероприятии в честь 20-летия Объединенного штаба ОДКБ заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин, его слова привел ТАСС.

«Западные страны развязали самую настоящую информационную и санкционную войну против России, взяв схожий курс в отношении и Белоруссии. Они ведут системную работу, которая направлена на подрыв союзнических отношений в организации», — сказал он.

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По словам Панкина, присутствие ОДКБ играет важнейшую роль в поддержании стабильности в регионе.

«В значительной степени вектор развития ОДКБ определяется осложнившейся международной обстановкой. Спектр опасностей и угроз в Евразийском регионе не уменьшается», — добавил дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал коллег по ОДКБ определиться с отношением к специальной операции на Украине.