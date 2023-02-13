Мир 13 февраля 2023, 12:23 Лукашенко призвал коллег по ОДКБ определиться с отношением к спецоперации Президент Белоруссии Лукашенко призвал ОДКБ определиться с позицией по Украине РИА «Новости»

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Странам Организации Договора о коллективной безопасности следует определиться с позицией по Украине и сплотиться, чтобы решить проблемы безопасности. Переждать в стороне не получится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Его процитировало БелТА.

«Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время, оно потребует определяться, занимать определенную позицию», — сказал он.

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Лукашенко призвал не принимать решений во вред своим национальным интересам, но пойти на компромиссы и сплотиться, ведь вместе легче решать проблемы.

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Вызовов, по его словам, много, особенно на границах государств на Кавказе, в Центральной Азии и по периметру организации. Президент Белоруссии заявил, что в ближайшее время странам ОДКБ предстоит четко определить свою будущую политику.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не обращалась к союзникам по ОДКБ за помощью в проведении спецоперации на Украине. По его словам, страна справится своими силами.