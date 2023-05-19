Мир 19 мая 2023, 07:17 Запад уличили в попытке победить Россию под видом продвижения гуманизма Постпред при ООН Небензя: Запад стремится победить РФ на Украине, а не преследует гуманизм РИА «Новости»

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Западные страны поддержали Украину не из соображений гуманизма, а для того, чтобы уничтожить Россию. Ради достижения своих целей они вгонят киевский режим в долговую яму и лишат страну суверенитета, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при международной организации Василий Небензя. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он призвал переименовать Европейский фонд мира в «Европейский фонд войны». потому что его средства потратили на поставки Вооруженным силам Украины. Страны НАТО выделили им почти 70 миллиардов долларов против 18 миллиардов долларов на продовольственную программу в 2021–2023 годах. Василий Небензя сказал, что западные политики перестали скрывать цель коллективного Запада.

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«Это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности — используя Украину как полигон, затягивать конфликт „до последнего украинца“ в стремлении нанести России „стратегическое поражение“», — заявил постпред.

Василий Небензя предупредил, что Украину лишат суверенитета и загонят в долговую яму, ведь оказанная ей поддержка не безвозмездна — расплачиваться за нее придется многим поколениям украинцев. Внешний долг страны, по его словам, уже достиг 90% и к концу года превысит 100%. Прибыль от военной помощи киевскому режиму получили американские оружейные компании, а международные организации закрыли глаза на преступления украинцев.