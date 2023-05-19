Мир 19 мая 2023, 06:18 ООН после враждебных высказываний Подоляка дала Украине наказ Спикер генсека ООН Хак после слов Подоляка призвал Украину избегать угроз в адрес россиян РИА «Новости»

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Участники любого конфликта, в том числе российско-украинского, должны избегать риторики, которая не приведет к его остановке. Таким наставлением заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отреагировал на угрозы советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес России, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что враждебная риторика исходила от разных сторон в любых конфликтах. Международная организация, по словам Фархана Хака, не реагировала на нее.

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«Так или иначе мы призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает», — сказал спикер генсека ООН.

Михаил Подоляк заявил, что Украина ненавидит Россию, продолжит преследовать ее юридически и физически.

Постоянный представитель России Василий Небензя передал ООН слова руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о том, что киевский режим продолжит убивать россиян по всему миру, и опрос украинского СМИ о выборе новой жертвы теракта. Эту информацию распространили между всеми членами Совбеза ООН.