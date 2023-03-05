Мир 05 марта 2023, 22:24 Запад уличили в планах разделить Украину надвое National Review: завершение конфликта для Украины закончится разделением страны piqsels / РИА «Новости»

Читать 360tv в

США и их союзники планируют завершить конфликт на Украине с помощью мирных переговоров, также может произойти раздел страны на две части. Об этом сообщил обозреватель National Review Ноа Ротман.

По его данным, активность западных стран в отношении Киева продолжит снижаться, пока Украине не предложат сценарий мирного урегулирования конфликта. Тогда же страну могут начать делить надвое, «причем это одобрят так называемые сторонники», написал автор.

Реклама

Ротман также указал на слабые войска Украины, которые не способны сопротивляться российской армии. ВСУ начнут требовать большее количество боеприпасов и техники. В то же время российская армия не собирается уступать, отметил обозреватель National Review.

Реклама

В связи с этим не исключен сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров. Власти ФРГ, Франции и США не будут ничего иметь против «дестабилизированной страны» на границе с НАТО. Однако данное решение сложнее всего дастся странам Прибалтики и Польше, резюмировал Ротман.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что положение Украины в обозримом будущем будет катастрофическим.