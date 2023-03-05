Мир 05 марта 2023, 21:16 Украине предсказали катастрофическое будущее Экс-советник Кучмы Соскин: в обозримом будущем Украину ничего хорошего не ждет

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Положение Украины в обозримом будущем будет бедственным и катастрофическим. Об этом бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил на личном YouTube-канале.

«Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — отметил он.

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По словам экс-советника, украинские власти не выполняют своих обязательств по поддержке простых граждан страны. Также в ВСУ нет никаких значимых успехов на фронте.

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Соскин также уверен, что эскалация конфликта на Украине «не стала победной» для украинского президента Владимира Зеленского, который рассчитывал на это изначально.

При этом украинские беженцы столкнулись с проблемами в органах опеки на Западе. Так, украинцев лишают родительских прав, но руководство страны не занимается этим вопросом.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется бежать на Запад после поражения Украины. Таким мнением ранее поделился экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что у украинского лидера есть крупные банковские счета на Кипре.