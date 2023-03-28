Мир 28 марта 2023, 03:09 Запад уличили в отсутствии четкого плана по завершению конфликта на Украине WSJ: страны Запада не имеют четкого плана по завершению конфликта на Украине РИА «Новости»

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Страны Запада пока не имеют конкретных планов, каким будет завершение конфликта на Украине. Тем не менее, они стали более четко представлять, каким бы хотели его видеть, сообщила газета The Wall Street Journal.

По мнению автора публикации, Вашингтон и европейские столицы надеются на контрнаступление Украины, которое благодаря западным танкам и другому оружию «пробьет брешь» в контроле России над новыми территориями. Теоретически это могло бы дать Украине такое преимущество, считают на Западе, что Россия пойдет на переговоры. И в итоге Москва уступит «по крайней мере, территорию, занятую с 2022 года».

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«После этого Украина получит возможность связать свое будущее с Западом», — изложила газета видение западными странами окончания конфликта.

Тем не менее, ни Вашингтон, ни европейские столицы пока не знают, как достичь такого результата. И приоритетом остаются масштабные поставки вооружения Киеву для контрнаступления, успех которого «все равно не предопределен».

Ранее сообщалось, что Германия собралась увеличить военную помощь Украине до 15 миллиардов евро. Для этого Минфин планирует согласовать с комиссией увеличение фонда, который называется: «Укрепление государств-партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации».