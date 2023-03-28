Мир 28 марта 2023, 02:14 Германия решила увеличить военную помощь Украине до €15 млрд Der Spiegel: Германия намерена увеличить военную помощь Украине до €15 млрд Pxhere

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Немецкий Минфин согласует в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Украине. По данным Der Spigel, в 2023 году он увеличится с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро.

Берлин, как отмечается, намерен значительно увеличить военную помощь Украине в следующие годы, поскольку страна терпит большие потери в военной технике. Для этого ведомство планирует согласовать с комиссией увеличение фонда, который называется: «Укрепление государств-партнеров в сфере безопасности, обороны и стабилизации».

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Министерство использует денежные средства для оплаты значительной части поставок вооружений в Киев. Деньги уходят также на замену систем, которые отправили со складов Бундесвера.

Для тех же целей Минобороны ФРГ намерено в ближайшее несколько лет использовать дополнительные 8,8 миллиарда евро бюджетных средств. Как отмечается, особых вложений средств требует переданные ранее Киеву системы ПВО, БМП и танки.

Заведующие бюджетом ФРГ профильные отделы бундестага планируют обсудить, что будет приобретено для Украины на эти средства. Закрытое заседание по этому вопросу, как отметили авторы материала, намечено на вторник, 28 марта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил информацию о поставке Украине 18 современных немецких танков Leopard 2A6. Как уточняло Der Spiegel, изначально сообщившее о переброске этого вооружения, власти ФРГ держат в секрете точный маршрут, по которому происходят поставки оружия, из соображений безопасности.