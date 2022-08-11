Запад уличили в краже продовольствия у нуждающихся стран

Суда с украинским зерном не идут в нуждающиеся страны Африки и Южной Азии, а движутся в западные порты. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на брифинге.

По его словам, этот факт явно ставит под сомнение тезисы западных стран о мировой продовольственной безопасности.

«К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло берегов голодающих стран Африки или Южной Азии, они следуют в основном в западные порты <…>, что заставляет усомниться в искренности озвучиваемых на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», — сказал Нечаев.

Замдиректора объяснил, что номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.

На том же брифинге Иван Нечаев охарактеризовал атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС как ядерный терроризм. В МИД России опасаются, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе страшнее Чернобыльской аварии.