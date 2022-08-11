Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС назвали ядерным терроризмом

Атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС являются актами ядерного терроризма и могут привести к невообразимой катастрофе. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге.

По его словам, последствия могут быть страшнее, чем при аварии на Чернобыльской АЭС.

«В последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актами ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС», — отметил Нечаев.

Он уточнил, что зона радиационного поражения может затронуть не только ближайшие территории, но и Европу. Могут пострадать миллионы людей.

«Рассчитываем, что международное сообщество и профильные международные структуры проявят должный уровень внимания к складывающейся катастрофической ситуации. Выступаем за организацию миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая была сорвана в июне из-за решения департамента безопасности секретариата ООН», — резюмировал дипломат.

Ранее в администрации Запорожья сообщили, что комплексы ПВО России отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. ВСУ атаковали ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией город Энергодар, где находится Запорожская АЭС.