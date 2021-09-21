Запад Украины приблизился к «красной зоне» карантина

Ближе остальных регионов к «красной зоне» карантина по коронавирусу приблизились западные области Украины. Ранее кабмин республики до 31 декабря ввел четыре модели — «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». Были также внедрены два вида сертификации о вакцинации. «Желтый» по первой прививке, и «зеленый» подтверждающий полный курс.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

«Ближе всего к красному уровню сегодня западные области Украины, в частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области», — сообщил глава ведомства.

С 20 сентября на Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Республика вступила в «желтую» зону эпидемической опасности из-за коронавируса. За последнюю неделю количество новых случаев инфицирования возросло на 68%, а госпитализаций — на 51%. Реанимационные койки уже заняты на 33%, а с кислородом — на 29%.

Кабмин также вскоре решит вопрос о введении платного ПЦР-тестирования невакцинированных работников. Им могут запретить работать удаленно.

«Я призываю всех вакцинироваться, ведь нынешняя статистика показывает, что без этого никак нельзя обойтись. Чтобы обезопасить себя от возможных карантинов и локдаунов, надо сделать прививку», — сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью «Украинскому радио».

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин еще 6 сентября предупреждал об ужесточении ограничительных мер. Он предположил, что избежать жесткого карантина не удастся.