Коронавирусные ограничения ужесточат на Украине

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предупредил, что в стране будут ужесточены ограничительные меры, которые ввели из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

По словам Кузина, в ближайшем будущем Украина будет вынуждена ввести «желтую» зону карантина, где будут более жесткие ограничения по посещению спортзалов и массовых мероприятий. Врач назвал переход к «желтой» зоне «условной тревогой» о том, что число новых заражений может вырасти. По его мнению, жесткого карантина не удастся избежать.