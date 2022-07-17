Запад стал рассматривать БРИКС как соперников

Западные страны начали рассматривать БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) как соперников в борьбе за мировое господство после того, как ряд стран высказали намерение присоединиться к группе, пишет китайское издание Global Times.

Американские СМИ освещают тему расширения БРИКС, показывая ее как противостояние Запада и Востока. Китайские журналисты считают, что в этом проявляется их «узколобость». Страны объединяются не с целью противостоять другому блоку, а для укрепления торгово-экономических связей.

«У членов БРИКС есть желание и возможности устранить слабые места в глобальном управлении. Для достижения поставленной цели объединение уже реализует некоторые инициативы, например основало Новый банк развития», — отмечает Global Times.

Страны Ближнего Востока не планируют укреплять связи с входящими в БРИКС Россией и Китаем, считают в Белом доме. В администрации США надеются, что они выберут в партнеры западные государства.