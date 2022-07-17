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    17 июля 2022, 01:54

    Сотрудник Белого дома заявил, что страны Ближнего Востока не хотят укреплять связи с Россией

    Белый дом: ближневосточные страны уже не хотят укрепления связей с Россией и Китаем

    Юлия Шелковенко

    В США полагают, что многие ближневосточные страны были настроены на установление тесных связей с Россией и Китаем, но в свете последних событий их позиция изменилась. Такое мнение выразил сотрудник администрации США высокого ранга, стенограмму его выступления опубликовал Белый дом.

    Сотрудник Белого дома заявил, что страны Ближнего Востока не хотят укреплять связи с Россией

    «Если говорить о <…> наиболее предпочтительном партнерстве, особенно в сферах безопасности, торговли, инвестиций, технологий, то во всех столицах региона мы слышали, что для них основным выбором и приоритетом являются США», — высказался американский чиновник.

    При этом он не стал уточнять, о каких государствах идет речь. Обращение к прессе было посвящено турне президента США Джо Байдена по странам Ближнего Востока. При этом пресса все чаще стала писать о возможном импичменте 79-летнего главы государства.