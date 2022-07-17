Сотрудник Белого дома заявил, что страны Ближнего Востока не хотят укреплять связи с Россией

В США полагают, что многие ближневосточные страны были настроены на установление тесных связей с Россией и Китаем, но в свете последних событий их позиция изменилась. Такое мнение выразил сотрудник администрации США высокого ранга, стенограмму его выступления опубликовал Белый дом.

«Если говорить о <…> наиболее предпочтительном партнерстве, особенно в сферах безопасности, торговли, инвестиций, технологий, то во всех столицах региона мы слышали, что для них основным выбором и приоритетом являются США», — высказался американский чиновник.

При этом он не стал уточнять, о каких государствах идет речь. Обращение к прессе было посвящено турне президента США Джо Байдена по странам Ближнего Востока. При этом пресса все чаще стала писать о возможном импичменте 79-летнего главы государства.