Мир 22 ноября 2023, 12:40 Запад сотрет историю Украины до 2022 года — Захарова Захарова: Запад сотрет из истории Украины все, что было до 2022 года РИА «Новости»

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Западные страны сотрут из истории Украины все, что произошло до 2022 года. Такое мнение в эфире радиостанции Sputnik выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание, что зарубежные СМИ старательно обходят вниманием 10-летнюю дату киевского Майдана.

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«Они ее просто не видят, словно ее нет. А все потому, что ситуацию вокруг Украины они отсчитывают исключительно от 2022 года, история до этого их не интересует. Запад обратится к ней только для вещей, связанных с переписыванием событий, всего остального для него не существует», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что для понимания текущих событий на Украине необходимо знать то, что происходило до них.

«Запад сделает все, чтобы вымарать годы, которые предшествовали 2022-му. В его интерпретации не будет никаких Майданов», — добавила дипломат.

Десять лет назад, в ноябре 2013 года, на майдане в Киеве начались протесты, которые привели к государственному перевороту в стране. Поводом для демонстраций стала приостановка властями договора об ассоциации с ЕС, сообщал RT.

Ранее Захарова заявила, что после Евромайдана Украина обрекла себя на вымирание.