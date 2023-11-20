Мир 20 ноября 2023, 15:06 Украина превратилась в «вымирающую территорию» после Евромайдана МИД России: после Евромайдана Украина утратила государственную самостоятельность РИА «Новости»

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Украина после Евромайдана полностью утратила государственную самостоятельность и обрекла свою территорию на вымирание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с 10-летием начала украинского Евромайдана. Ее комментарий опубликовали на сайте дипведомства.

«Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине Евромайдан, сбылась ли ее мечта об интеграции в „европейскую семью“. Ответ очевиден», — высказалась Захарова.

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Дипломат отметила, что из самодостаточной и многонаселенной республики бывшего СССР, где господствовало промышленное развитие, Украина стала нищей и вымирающей территорией.

«Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов», — указала представитель МИД.

Ранее Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является неприемлемым для России шагом. По ее словам, РФ не поддержит интеграцию страны в блок ни в каком виде — «по частям или без каких-то частей».