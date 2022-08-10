Антироссийские санкции не работают и наносят вред таким странам, как Словакия, заявил бывший премьер-министр страны, лидер оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо. Его процитировало РИА «Новости».

По его мнению, западные коллеги лишились рассудка, зациклившись на принятии санкций против России. Однако никакого эффекта ограничительные меры не дают: напротив, они вредят Европе.

«Санкции не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам как Словакия. Запад совершенно сошел с ума», — подчеркнул Фицо.

Таким примером неэффективности санкций является остановка транзита нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба». И это не Россия, а именно Киев прекратил поставки по южной ветке, отметил бывший премьер Словакии.

Он напомнил, что Россия еще в июле оплатила транзит черного золота, но Украина не приняла платежи. На тот момент в Киеве решили сослаться на рестрикции, введенные Западом. На поставки российских энергоресурсов надеется и Болгария.