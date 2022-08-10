Болгария задумалась о возобновлении импорта российского газа

Министерство энергетики Болгарии допустило возможность возобновления переговоров с «Газпромом» о поставках российского газа при отсутствии альтернативы. Об этом в беседе с телеканалом BTV рассказал министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.

Он отметил, что власти стараются обеспечить поставки газа до конца отопительного сезона, при идеальном раскладе — до конца 2023 года. При этом долгосрочны контракты Христов оставил в ведении будущего правительства.

«Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании „Газпром“, но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков. Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать», — заявил Христов.

Покупка газа из России не означает выхода из ЕС — Болгария будет работать с «Газпромом» на условиях, аналогичных договорам с Германией и другими странами Евросоюза, покупающими российское голубое топливо. Министр отметил, что для того, чтобы чувствовать себя уверенно, нужно обеспечить 120% необходимого количества газа.

«То, что цены растут, говорит о нехватке газа, о затруднениях с его поставками. Не думаю, что нас ожидает некий катаклизм, но сложный период еще предстоит преодолеть», — отметил Христов.