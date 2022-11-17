Эксклюзив 17 ноября 2022, 12:12 Запад решил поставлять Украине новейшее оружие от безысходности — военный журналист Военный журналист Борзенко: у Запада заканчивается оружие для поставок Украине Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Падение ракет в Польше показало, что украинское оружие не всегда попадает в цель. В связи с этим начались разговоры, что НАТО начнет поставлять стране новейшее вооружение. Военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» отметил, что Запад «будет поставлять то, что у него есть», а запасы уже иссякают.

«Все старое они уже сплавили. Украина была помойкой, куда отправляли все некачественное и негодное. Помните, „Джавелины“ не срабатывали, потому что старые уже», — заметил Борзенко.

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Он добавил, что, действительно, на Украину готовы поставить немецкую систему ПВО IRIS-T, которой пока нет даже в бундесвере. Но в целом Запад поставляет «то, что может по миру наскрести», в том числе последнее оружие — естественно, без танков и самолетов.

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«У Запада нет оружия для поставок. Они заказывают снаряды калибром 155 миллиметров в Южной Корее. Представляете логистику? Да эти снаряды золотыми станут, пока до Украины дойдут», — добавил военный журналист.

Впрочем, даже новейшее вооружение, направляемое на Украину от безысходности, не поможет ВСУ, которые уже находятся на последнем издыхании. США, понимая это и боясь скорого поражения Украины, подталкивают ее к переговорам, заметил Борзенко.вое