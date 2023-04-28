Мир 28 апреля 2023, 17:54 Запад пытался навязать всем свои правила, но Россия им следовать не будет — Путин Путин: бывшие партнеры России маниакально разрушают базу для диалога РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны, которые стремились создать проблемы России, по итогу устроили их для себя, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что в условиях агрессии Запада властям страны всех уровней нужно работать как одна сплоченная и слаженная команда.

«Запад пытается всем навязать свои правила, но Россия следовать им не будет», — подчеркнул глава государства.

Реклама

По словам Путина, бывшие партнеры страны маниакально разрушают базу для диалога. Но Россия не собирается уходить на самоизоляцию, а, наоборот, будет расширять связи с дружественными странами, добавил он.

«Будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами и в Евразии, и в Африке, Латинской Америке», — перечислил президент.

Путин обратил внимание, что и в США, и Европе есть люди, которым близки взгляды и позиция России, но элиты ведут себя иначе.

«Но мы с вами знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих собственных народов», — заметил он.

По его словам, им это еще аукнется в будущем.