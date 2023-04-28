28 апреля 2023, 17:54
Запад пытался навязать всем свои правила, но Россия им следовать не будет — Путин
Путин: бывшие партнеры России маниакально разрушают базу для диалога
Страны, которые стремились создать проблемы России, по итогу устроили их для себя, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что в условиях агрессии Запада властям страны всех уровней нужно работать как одна сплоченная и слаженная команда.
«Запад пытается всем навязать свои правила, но Россия следовать им не будет», — подчеркнул глава государства.
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По словам Путина, бывшие партнеры страны маниакально разрушают базу для диалога. Но Россия не собирается уходить на самоизоляцию, а, наоборот, будет расширять связи с дружественными странами, добавил он.
«Будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами и в Евразии, и в Африке, Латинской Америке», — перечислил президент.
Путин обратил внимание, что и в США, и Европе есть люди, которым близки взгляды и позиция России, но элиты ведут себя иначе.
«Но мы с вами знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих собственных народов», — заметил он.
По его словам, им это еще аукнется в будущем.
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