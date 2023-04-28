Мир 28 апреля 2023, 18:05 Путин исключил самоизоляцию России Президент Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с другими странами

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Попытки западных стран загнать Россию в самоизоляцию полностью провалились. Количество международных контактов на уровне парламента только увеличилось. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что это хорошая, правильная и показательная тенденция.

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«На самоизоляцию Россия уходить не собирается. Наоборот, будем развивать прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что Россия готова работать с международными партнерами, для которых репутация не пустой звук и они также обладают желанием вести дела с нашей страной на равных условиях.

«Мы готовы работать с теми зарубежными партнерами, с глобальными компаниями, корпорациями, которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с Россией», — добавил Путин.

Президент отметил, что многочисленные встречи законодателей со своими коллегами из других стран помогут в укреплении связей между государствами и приведут к росту взаимного доверия.