28 апреля 2023, 18:05
Путин исключил самоизоляцию России
Президент Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с другими странами
Попытки западных стран загнать Россию в самоизоляцию полностью провалились. Количество международных контактов на уровне парламента только увеличилось. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
Он подчеркнул, что это хорошая, правильная и показательная тенденция.
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«На самоизоляцию Россия уходить не собирается. Наоборот, будем развивать прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами», — заявил Путин.
Глава государства добавил, что Россия готова работать с международными партнерами, для которых репутация не пустой звук и они также обладают желанием вести дела с нашей страной на равных условиях.
«Мы готовы работать с теми зарубежными партнерами, с глобальными компаниями, корпорациями, которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с Россией», — добавил Путин.
Президент отметил, что многочисленные встречи законодателей со своими коллегами из других стран помогут в укреплении связей между государствами и приведут к росту взаимного доверия.
Международные отношения
Владимир Путин
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