Мир 10 января 2023, 00:15 Запад провоцирует обострение в Косове и на Украине — посол РФ Посол РФ Боцан-Харченко: Запад закрывает глаза на происходящее на Украине и в Косове РИА «Новости»

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Политика западных стран привела к усугублению конфликта на Украине и в непризнанном Косове, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Его слова привел ТАСС.

Европейские политики замалчивают совершенные в Косове преступления. Следовательно, они разделяют ответственность с Приштиной по устрашению сербского населения, считает российский дипломат.

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«Точно так же Запад закрывает глаза на трагедию Донбасса, варварские обстрелы украинскими радикалами мирных жителей. Сколько детей убито киевским режимом из поставленного США и странами ЕС оружия», — отметил Боцан-Харченко.

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Он подчеркнул, что приштинские радикалы нагнетают сербофобские настроения. Все это происходит из-за попустительства со стороны западных государств.

На минувшей неделе албанец в городе Штрпце ранил двух сербов, в том числе несовершеннолетнего. Инцидент произошел во время празднования Рождества. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее блок НАТО отклонил запрос президента Сербии Александра Вучича о введении силовиков в Косово.