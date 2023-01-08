Важное 08 января 2023, 12:13 НАТО отклонил запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово Президент Сербии Вучич: НАТО отказался ввести армию и полицию в Косово РИА «Новости»

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НАТО отклонил запрос властей Сербии на введение армии и полиции в Косово. Об этом в эфире телеканала Pink заявил президент Сербии Александар Вучич.

«В своем письме, адресованном мне, они ответили, что в возращении армии Сербии на территорию Метохии и Косова не видят смысла. Сослались на резолюцию 1244 Совета безопасности ООН», — резюмировал Вучич.

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Сербский лидер отметил, что письмо ему вручили перед Рождеством. По его мнению, отправлять отрицательный ответ в такой день является неуместным поступком.

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Вучич не смог обвинить НАТО в том, что альянс выполняет свою работу непрофессионально.

«Подождем и посмотрим. Мы укажем, в каких еще местах они не сумели защитить сербов. Но полагаю, что этот инструмент держат в своих руках западные державы», — добавил он.

Обстановка на границе Косова и Сербии остается напряженной. В конце декабря сербские демонстранты возвели баррикады на дорогах, отрезав юг Косова и Метохии и северной части. После проведенных переговоров между лидерами государств сооружения разобрали.