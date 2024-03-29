Мир 29 марта 2024, 00:38 Запад проявил навязчивость, убеждая РФ в непричастности Украины к теракту в «Крокусе» Лавров: Запад навязчиво убеждает РФ в непричастности Украины к теракту РИА «Новости»

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Запад навязчиво пытался убедить Россию в непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», причем без предоставления доказательств. Российские власти же не могут исключить Украину из числа тех, кому было выгодно нападение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«Запад подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, но и в контактах по линии наших дипломатических миссий, что не надо подозревать Украину. Не объясняя почему», — рассказал дипломат.

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Лавров добавил, что сейчас главное — выяснить, кому был выгоден этот теракт. По этой причине Россия не исключит Украину из числа подозреваемых, следуя той же «здравой логике».

Глава МИД отметил, что расследование пока не завершено, следователи еще работают над фактами, выясняются новые обстоятельства, поэтому окончательные выводы пока не озвучены. При этом в России не исключают очевидные версии. Важно и то, что террористы попытались сбежать на Украину, когда их задержали, подчеркнул он.

Ранее в конгрессе США затруднились ответить на вопрос о продолжении финансирования Украины после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».