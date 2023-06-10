Мир 10 июня 2023, 04:13 Запад признал, что российские войска успешно отражают контрнаступление ВСУ Politico: ВС России успешно отражают контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

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Западное издание Politico сообщило, что российские войска успешно отражают контрнаступление ВСУ, которое не будет легким для Украины.

Это доказывают публикации снимков с уничтоженной или брошенной техникой украинской армии. Издание подметило, что среди фотографий есть и танки Leopard немецкого производства.

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«Украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление», — процитировал статью RT.

Причем, напомнил автор публикации, это только ранний этап кампании. И на нем российские войска успешно справляются с обещанным контрнаступлением.

Накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто усомнился в успехе контрнаступления ВСУ. Он сообщил, что украинская попытка вернуть территории полна «вопросов и неопределенности». В этом сомневаются и сами украинцы, поэтому они просят самолеты. Также итальянский министр признал, что «сложно объяснить и понять», что европейские страны стремятся к миру, отправляя оружие украинским военным.