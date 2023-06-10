Мир 10 июня 2023, 02:22 Минобороны Италии усомнилось в успехе контрнаступления ВСУ Министр обороны Италии: наступление ВСУ вызвало вопросы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Наступление украинских войск полно вопросов и неопределенности, особенно на фоне мощной оборонительной линии, которую выстроила Россия. Об этом сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в разговоре с тележурналистом Бруно Веспой. Его слова процитировал ТАСС.

«У России превосходство с точки зрения численности армии, большей оснащенности военными средствами <…>. Эта украинская попытка вернуть территории полна вопросов и неопределенности, и украинцы сами это понимают. Поэтому просят самолеты», — сказал он.

Реклама

Крозетто признал, что «сложно объяснить и понять», что европейские страны стремятся к миру, отправляя оружие ВСУ. По его мнению, переговоры об условиях мира нужно начать только после прекращения огня. В ситуации с разрушенной дамбой Каховской ГЭС, задачи украинцев серьезно усложнились, а временные рамки растянулись, резюмировал глава оборонного ведомства.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось с провалов. Бойцы ВСУ не смогли добиться реализации поставленных задач ни на одном из участков боевых действий. За последние несколько дней потери у Вооруженных сил Украины значительно превысили «классический» показатель, писал RT.