Память о подвиге миллионов людей, участвовавших в Великой Отечественной войны, нельзя позволить осквернить фальсификациями. Этим могут заниматься те, кто хочет принизить роль России в мире. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Победу в той войне ковали героические военнослужащие и труженики тыла, на плечи которых легла главная тяжесть испытаний. Чудовищные беды и страдания выпали на долю тех, кто был в плену и в оккупации, тех, кто принял мученическую смерть, но не покорился врагу», — написал Патрушев в своей колонке для газеты «Аргументы и факты» в преддверии 75-летия Победы.

Он отметил, что с каждым годом все меньше и меньше людей могут рассказать о событиях тех лет. Именно в память о них нужно беречь те идеалы, за которые они боролись. Это святая обязанность потомков, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

По его словам, в эру интернета западные «историки-очернители» извращают факты и придумывает новые. В некоторых странах издаются книги о той войне. В них умалчивается о преступлениях фашистов, настоящие потери Советского Союза. В итоге исследователи принижают значение СССР в победе над гитлеровской Германией.

Патрушев считает, что для современной западной элиты ложь о Второй мировой войне — это способ принизить роль России, а также «стратегическая линия, нацеленная на разрушение сложившейся по итогам войны многосторонней архитектуры коллективной безопасности».

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