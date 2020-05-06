Историк объяснил, зачем власовцы участвовали в пражском восстании

Российские и зарубежные историки не раз опровергали миф о том, что Прагу в 1945 году якобы освободили солдаты из так называемой «Русской освободительной армии» (РОА). Они участвовали в пражском восстании совсем не бескорыстно. Такое заявление сделал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков

«В 1945 году они бежали, чтобы сдаться западным союзникам, и участие в пражском восстании должно было стать для них своеобразной индульгенцией. К восставшим присоединилась всего одна дивизия РОА под командованием Сергея Буняченко, но она не могла повлиять на ситуацию, поскольку в Праге находился многочисленный немецкий гарнизон», — рассказал РИА «Новости» Мягков.

Поэтому участники восстания просили Красную армию помочь им. Как только власовцы узнали, что к чешской столице идут войска маршала Конева, они стали отступать на запад в сторону англо-американских войск. Мягков отметил, что «им даже пришлось отбиваться от восставших, используя огневую поддержку немецких эсэсовских частей».

В итоге большинство солдатов РОА оказались в плену и предстали перед судом. Самого Андрея Власова схватили бойцы 25-го советского танкового корпуса 12 мая 1945 года недалеко от Праги. Его отправили в Москву, где позже осудили и повесили.

Пражская операция была последним стратегическим наступлением Красной армии во время Великой Отечественной войны. Бои прошли с 6 по 11 мая 1945 года. Главной целью советских солдат было уничтожить немецкие группы армий «Центр» и «Австрия» на севере Австрии и в Чехословакии.

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