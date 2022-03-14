Запад предупредили об угрозе космическим проектам из-за санкций

Международные комические проекты пострадают из-за введенных Западом санкций в отношении России. Об этом телеканалу SRF рассказал научный журналист Карл Урбан.

Одним из подобных проектов, по его мнению, станет совместная миссия Европы и России по запуску марсохода ExoMars.

«Важнейший посадочный модуль разработан российской стороной, сам старт запланирован также из России. Теперь многие ждут, что Европейское космическое агентство отменит запуск», — объяснил Урбан.

Также он напомнил, что западные партнеры зависят от России в работе Международной космической станции, поскольку именно ученые из РФ занимаются ориентацией модулей в пространстве. Журналист назвал выход России из сферы сотрудничества в космосе драматичным событием.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что МКС «развалится» к 2030 году.