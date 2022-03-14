facebook_pixel
    14 марта 2022, 08:09

    Запад предупредили об угрозе космическим проектам из-за санкций

    Журналист Урбан: санкции Запада повлияют на развитие космических проектов

    Максим Зинкин

    Международные комические проекты пострадают из-за введенных Западом санкций в отношении России. Об этом телеканалу SRF рассказал научный журналист Карл Урбан.

    Одним из подобных проектов, по его мнению, станет совместная миссия Европы и России по запуску марсохода ExoMars.

    «Важнейший посадочный модуль разработан российской стороной, сам старт запланирован также из России. Теперь многие ждут, что Европейское космическое агентство отменит запуск», — объяснил Урбан.

    Также он напомнил, что западные партнеры зависят от России в работе Международной космической станции, поскольку именно ученые из РФ занимаются ориентацией модулей в пространстве. Журналист назвал выход России из сферы сотрудничества в космосе драматичным событием.

    Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что МКС «развалится» к 2030 году.