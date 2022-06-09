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    09 июня 2022, 08:18

    Запад потребовал. Японская компания DMG Mori Seiki ушла из России

    Японский производитель точного машинного оборудования DMG Mori Seiki ушел из России

    Екатерина Виславская

    Под давлением Запада и японских властей компания DMG Mori Seiki ушла из России, сообщило РИА «Новости».

    Запад потребовал. Японская компания DMG Mori Seiki ушла из России

    Один из ведущих производителей точного машинного оборудования имел завод в Ульяновске и представительство в Москве. Оба подразделения закрылись. По данным агентства, в компании такое решение объяснили необходимостью следовать требованиям властей Японии и Запада.

    Япония официально поддержала санкции против России и Белоруссии. Очередной пакет ограничений был объявлен 7 июня. Он затронул работу Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.

    Тем временем немецкий Volkswagen предложил своим работникам в Нижнем Новгороде уволиться по соглашению сторон с выходным пособием и сохранением до конца года медицинской страховки, сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Коммерсант».