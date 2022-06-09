Запад потребовал. Японская компания DMG Mori Seiki ушла из России

Под давлением Запада и японских властей компания DMG Mori Seiki ушла из России, сообщило РИА «Новости».

Один из ведущих производителей точного машинного оборудования имел завод в Ульяновске и представительство в Москве. Оба подразделения закрылись. По данным агентства, в компании такое решение объяснили необходимостью следовать требованиям властей Японии и Запада.

Япония официально поддержала санкции против России и Белоруссии. Очередной пакет ограничений был объявлен 7 июня. Он затронул работу Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.

Тем временем немецкий Volkswagen предложил своим работникам в Нижнем Новгороде уволиться по соглашению сторон с выходным пособием и сохранением до конца года медицинской страховки, сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Коммерсант».