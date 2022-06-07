Япония ввела санкции против Московского кредитного банка и Россельхозбанка

Япония ввела санкции против российских кредитных организаций: Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Также ограничения коснулись Белорусского банка развития и реконструкции.

Санкции предполагают заморозку активов в Японии в случае их наличия, и запрет на проведение финансовых операций с указанными организациями, сказано в пресс-релизе японского МИДа, сообщило РИА «Новости». Ограничительные меры вступают в силу со вторника, 7 июня.

Также в документе японского внешнеполитического ведомства отмечается, что помимо вышеуказанного вводится запрет на экспорт товаров, которые способствуют укреплению производственной базы РФ.

В начале мая глава правительства страны Фумио Кисида заявил о новом, на тот момент, пакете санкций против России. Он состоял из четырех основных направлений. Первым стала заморозка активов примерно 140 физических лиц. Санкции также расширили запрет на поставки различной продукции для российских компаний. Но ограничения затронули тогда только связанные с военно-промышленным комплексом РФ предприятия.