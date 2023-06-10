Мир 10 июня 2023, 09:00 Запад подтвердил правдивость предупреждений России об Украине Аналитик Оберг: Россия предупреждала НАТО о тупиковости расширения блока за счет Украины РИА «Новости»

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Российские власти в течение многих лет предупреждали НАТО, что расширение альянса приведет в тупик. В итоге так и произошло из-за вмешательства Запада в конфликт на Украине. К такому выводу пришел директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для издания Global Times.

«Украина стала для НАТО <…> стеной, хотя <…> все российские президенты и главы МИД за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности», — отметил Оберг.

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Политический аналитик обратил внимание, что НАТО каждый день нарушает все договоренности и проводит операции за границами стран-участниц. Не соблюдает Североатлантический альянс и 51-ю статью Устава ООН, которая разрешает ему применять военные средства альянса исключительно для самообороны.

Ранее сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй счел атаку на Каховскую ГЭС серьезным предупреждением для НАТО.