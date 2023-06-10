10 июня 2023, 09:00
Запад подтвердил правдивость предупреждений России об Украине
Аналитик Оберг: Россия предупреждала НАТО о тупиковости расширения блока за счет Украины
Российские власти в течение многих лет предупреждали НАТО, что расширение альянса приведет в тупик. В итоге так и произошло из-за вмешательства Запада в конфликт на Украине. К такому выводу пришел директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для издания Global Times.
«Украина стала для НАТО <…> стеной, хотя <…> все российские президенты и главы МИД за последние 30 лет неоднократно предупреждали альянс о такой возможности», — отметил Оберг.
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Политический аналитик обратил внимание, что НАТО каждый день нарушает все договоренности и проводит операции за границами стран-участниц. Не соблюдает Североатлантический альянс и 51-ю статью Устава ООН, которая разрешает ему применять военные средства альянса исключительно для самообороны.
Ранее сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй счел атаку на Каховскую ГЭС серьезным предупреждением для НАТО.
Россия
НАТО
Украина
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