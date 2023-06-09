Мир 09 июня 2023, 17:46 Атаку на Каховскую ГЭС назвали серьезным предупреждением для НАТО Global Times: НАТО должен прекратить поставки оружия Украине после атаки на Каховскую ГЭС РИА «Новости»

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Происшествие на Каховской ГЭС должно стать серьезным предупреждением для НАТО и сигналом, что пора прекратить поставлять оружие Украине. Таким мнением поделился сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй в статье для Global Times.

По мнению автора публикации, атака на гидроэлектростанцию может спровоцировать новый виток эскалации конфликта. Ван Сяньцзюй напомнил, что еще в 2022 году в СМИ предсказывали взрыв на гидроэлектростанции.

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«Спустя год то, что считалось ложным пророчеством, сбылось», — отметил сотрудник Народного университета Китая.

НАТО во главе с США должен остановить поставки оружия на Украину, чтобы предотвратить другие подобные происшествия, подчеркнул автор статьи. В противном случае может произойти авария на Запорожской АЭС и другие подобные катастрофы вплоть до использования ядерного оружия, предупредил Ван Сяньцзюй.

Мировому сообществу следует извлечь урок из ситуации с Каховской ГЭС и осознать, что атака на гидроэлектростанцию должна стать переломным моментом для продвижения мирных переговоров, заключил сотрудник университета.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал число жертв подтопления в регионе. Количество погибших выросло до восьми, сообщил RT.