Несмотря на попытки Украины внести в международную повестку вопрос принадлежности Крыма, западные страны утратили интерес к этой теме. Киев уделил очень много внимания празднованию 30-летия годовщины независимости республики. Но проведение форума «Крымская платформа» не заинтересовало западных партнеров.

Такое мнение высказала автор французской газеты Le Figaro Анна Дарроман. Она подчеркнула, что иностранные политики больше не реагируют на тему «возвращения» полуострова Украине.

«Для союзников Украины вопрос Крыма не является приоритетным», — пояснила Дарроман.

Она напомнила высказывание украинского политолога Владимира Фесенко, который заранее сообщал о решении украинских властей привлечь внимание к Крыму за рубежом и внутри страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале внес в дорожную карту «стратегию деоккупации полуострова». Она должна была определить главные направления государственной политики. По мнению французской журналистки, документ не будет способствовать возращению полуострова. Тем более в тот момент, когда союзники республики перестали считать вопрос Крыма приоритетным.

Анна Дарроман подчеркнула, что на форум «Крымская платформа» не приехали президенты Франции, США и канцлер ФРГ. Автор статьи привела высказывание премьер-министра Украины Алексея Резникова. Политик признался, что Крым исчез из международной повестки, а внимание Запада сосредоточилось на конфликте в Донбассе. Резников отметил, что Киев частично признал факт «захвата Крыма».

Журналистка привела данные опроса, из которых следует, что 44% украинцев считают маловероятным возвращение полуострова в состав республики. С 2016 года показатель вырос на 7%.

Глава Польши Анджей Дуда на саммите «Крымского платформы» в Киеве пообещал помочь Украине в деле возвращения Крыма. Пользователи польского портала Interia скептически отнеслись к его словам. Они отметили, что «Крым российский и им останется», да и Украина отдала его без сопротивления.