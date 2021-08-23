«Крым российский»: поляки высказались о попытках Украины вернуть полуостров

Глава Польши Анджей Дуда в понедельник выступил на саммите «Крымского платформы» в Киеве. Пользователи польского портала Interia скептически отнеслись к словам главы государства о помощи Украине в возвращении Крыма.

Выступая перед участниками форума, Анджей Дуда произнес приветствие на украинском языке. Он обратился к народу Украины со словами, что люди всегда могут рассчитывать на поддержку от польских партнеров.

«Я стою здесь сегодня перед вами и хочу прямо сказать нашим украинским братьям: поляки понимают вашу ситуацию, ваши чувства, страдания, вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — заверил Дуда.

Пользователи портала Interia отнеслись к словам президента с изрядной долей скептицизма. Они отметили, что Украина — очень спорный друг, который подозрительно напоминает фальшивого товарища. Некоторые отметили, что помогать стоит только тем, кто сопротивляется, а Украина явно отдала Крым без особых усилий. Другие же пользователи вообще отметили, что «Крым российский и им останется», поэтому не стоит полагаться на магическое мышление.

Саммит «Крымской платформы» состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 44 стран и международных организаций. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал все это шабашем, во время которого «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».