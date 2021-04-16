Киев рассчитывает на военную помощь международных партнеров, если на украинской территории возобновятся активные боевые действия. В МИД Украины заявили, что поддержка будет весьма конкретной.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил об этом в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Если активные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров», — подчеркнул он.

Кулеба заметил, что имеет в виду оружие, разведданные и технологии. Партнеры предоставят эти ресурсы, чтобы укрепить обороноспособность Украины, и помогут отбить наступление агрессора.

В ходе речи о России президент США Джо Байден указала на обеспокоенность, которую американцы испытывают из-за «военной активности» РФ рядом с украинской границей.

В Кремле неоднократно заявляли, что Москва не вмешивается в конфликт на востоке Украины, не принимала и никогда не будет принимать в нем участие. Перемещения российских вооруженных сил связаны с сезонными учениями.