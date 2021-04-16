Байден рассказал о тревоге из-за «военной активности» РФ рядом с границей Украины

«Военная активность» РФ рядом с украинской границей обеспокоила США. Американский лидер Джо Байден сказал об этом президенту РФ Владимиру Путину во время телефонной беседы.

Подробности разговора с российским коллегой Байден привел в своей речи о России. Трансляцию выступления главы Белого дома организовали в Twitter.

Запад вместе с Украиной встревожился из-за перемещения российских вооруженных сил. В Кремле на это ответили, что предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей». Участия в конфликте на украинской земле Москва никогда не принимала и не примет.

На апрель Минобороны РФ запланировало более четырех тысяч разномасштабных учений. Маневры пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, в районах Крайнего Севера, на Камчатке и Курилах. Проверять намерены все виды и рода войск.

Ничего необычного в ситуации нет: в графике боевой подготовки вооруженных сил один из периодов — зимний, который весной как раз завершается учениями практически во всех частях и соединениях.