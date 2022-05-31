Великобритания и Евросоюз приняли скоординированный запрет на страхование кораблей, которые перевозят нефть из России. Об этом стало известно изданию Financial Times, которое ссылается на информированных чиновников — представителей Евросоюза и Соединенного Королевства.

В связи с таким решением издание предположило, что Россия теперь потеряет доступ к крупнейшему в мире рынку страхования Lloyd’s of London. При этом в британском правительстве информацию подтвердить отказались.

Lloyd’s of London — известный рынок страхования, называемый иногда страховой компанией. Представляет собой место, где встречаются эксперты со страховыми брокерами для заключения договоров страхования и перестрахования.

Ранее сообщалось что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по эмбарго российской нефти. Как рассказал глава Евросовета Шарль Мишель, эмбарго захватывает около двух третей все нефти.

Со стороны ЕС в отношении России в настоящее время рассматривается шестой пакет санкций. Помимо нефтяного эмбарго, он включает в себя отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.