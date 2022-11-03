Запад обвинили в навязывании своего доминирования | 360°

Важное 03 ноября 2022, 09:07 Запад обвинили в навязывании своего доминирования Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Мировой глобальный кризис вызван стремлением Запада навязать всем свое доминирование. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он также заявил, что главными жертвами санкций против России стали страны Европы и их граждане. В результате действий США, НАТО и Великобритании европейцы столкнулись с инфляцией на товары первой необходимости, резким ростом цен на энергоресурсы и с другими социально-экономическими проблемами. И это уже приводит к массовому недовольству.

Реклама

Патрушев напомнил слова президента России Владимира Путина, что «западные элиты пытаются блокировать, подавить любые самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности».

Реклама

Также Запад не хочет идти на диалог с Россией, а вместо этого безуспешно пытается ее изолировать.