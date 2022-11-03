Патрушев назвал терактом нападение на участвующие в зерновой сделке суда | 360°

Важное 03 ноября 2022, 09:17 Патрушев назвал терактом нападение на участвующие в зерновой сделке суда Секретарь Совбеза Патрушев: нападение на участвующие в зерновой сделке суда — это теракт

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Нападение на суда, которые обеспечивают функционирование зернового коридора, нужно расценивать как теракт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, написал ТАСС.

По его словам, основную выгоду от терактов на «Северных потоках» получили США, они планировали это преступлении вместе с Великобританией.

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Он добавил, что Украина в данный момент фактически стала основным мировым центром ультраправого экстремизма. Англосаксы хотят создать там не просто плацдарм для давления на Россию, но и сделать прецедент для дробления русского этноса.

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Патрушев также заявил, что Запад не хочет искать пути для диалога с Россией, вместо этого он пытается изолировать страну. Он отметил, что европейские государства стали главными жертвами санкционной войны против Российской Федерации, больше всего страдают обычные европейцы.