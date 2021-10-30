Запад обвинили в лицемерном подталкивании Украины к отказу от дешевого российского газа

Европа под маской заботы об экологии планомерно подталкивает Украину к отказу от дешевого газа из России, чтобы потом перепродать его же втридорога. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью сайту kp.ru.

«Под маской заботы об окружающей среде Запад намеренно субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа», — поделился Патрушев.

По его словам, Евросоюз обещает Украине помощь реверсивными поставками газа из Словакии в случае необходимости. Патрушев уверил, что это будет тот же российский газ, только по завышенной цене. Глава Совбеза добавил, что в стремлении к климатической нейтральности Европа руководствуется двойными стандартами: Запад хочет вынести грязное производство за границы ЕС и еще собирать углеродный налог.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал тепловые компании искать замену газу, который стране сейчас не по карману. Он предложил использовать в котельных биотопливо из торфа, отходов сельского хозяйства и деревообработки.