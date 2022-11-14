Мир 14 ноября 2022, 02:55 Запад не пойдет на глобальный конфликт ради Украины — СМИ The National Interest: Запад не пойдет на глобальный конфликт ради Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны Запада во главе с США не станут развязывать глобальную войну ради Украины, а скорее оставят страну. Таким мнением поделились в своей статье для The National Interest аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль.

«Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав», — заявили авторы материала.

Реклама

Они отметили, что у США и их союзников меньше стратегического ядерного оружия, чем у России. НАТО пришлось бы использовать все свои средства стратегического сдерживания, чтобы сравняться с Россией на поле боя. По словам аналитиков, сейчас потенциал сил Североатлантического альянса даже «хуже, чем бесполезный».

Реклама

Ранее китайские журналисты назвали того, кому выгоден украинский конфликт. Они заявили, что начало открытого противостояния Украины и России лоббировали производители оружия из США.

Влиятельные бизнесмены владеют военными заводами, определяющими американскую внешнюю политику. Эти люди требуют от властей страны обеспечения огромной прибыли.